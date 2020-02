Raiola su Pogba: «Non gli dispiacerebbe tornare alla Juve»

Mino Raiola, procuratore di Paul Pogba, è intervenuto in zona mista al termine del match tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole

Il procuratore del giocatore francese è intervenuto in zona mista al termine del match tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole su Paul Pogba: «Vediamo, come per Ibrahimovic anche per Pogba l’Italia è come una seconda casa. Non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo solo dopo l’Europeo. Lui vuole sempre lottare ai massimi livelli, ma non può di certo scappare adesso se le cose non vanno bene».