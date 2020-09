Rakitic: «Messi? Ognuno deve fare ciò che crede sia meglio per sé» – VIDEO

Ivan Rakitic ha parlato in conferenza stampa del futuro di Lionel Messi: queste le parole del neo giocatore del Siviglia

Ivan Rakitic, prossimo giocatore del Siviglia, ha parlato nella conferenza stampa di addio al Barcellona del futuro di Lionel Messi. Le sue parole.

«Ogni giocatore fa la propria analisi e io ho pensato che fosse giunto il momento di andarmene. Non so cosa faranno Messi o gli altri: dovreste chiederlo a loro. Ho parlato con i componenti il direttivo e siamo rimasti tutti soddisfatti. Sono convinto che ciascuno farà la propria analisi, in modo da ottenere il meglio per tutte le parti».