Ramirez: «Dobbiamo lottare così fino alla fine» – VIDEO

Gaston Ramirez suona la carica dopo la vittoria della Sampdoria in casa del Torino: l’uruguaiano crede nella salvezza – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio Grande Torino) – Gaston Ramirez vuole che la Sampdoria dia il via a una striscia di risultati positivi dopo la vittoria per 3-1 in casa del Torino.

«Dobbiamo lottare così fino alla fine», ha dichiarato l’autore di una fantastica doppietta in zona mista dopo i 90′. La salvezza ora non è più un miraggio, ma serviranno prove di carattere come quella di questa sera per rimanere in Serie A.