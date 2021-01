Ramirez Sampdoria, non tramonta l’ipotesi cessione: forte la pista Torino

Tra i calciatori in scadenza Gaston Ramirez è quello sul quale incombe più prepotentemente l’ombra della cessione: forte pista Torino

Tra i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2021 è Gaston Ramirez quello sul quale incombe l’ombra della cessione a gennaio. Il trequartista della Sampdoria è rimasto un po’ in ombra in questa prima parte della stagione e le frizioni tra l’agente e la società blucerchiata non hanno aiutato.

A quanto riporta La Repubblica, su Ramirez potrebbe tornare in forte pressing il Torino. I primi contatti c’erano stati quest’estate con un tentativo in extremis l’ultimo giorno di mercato, non è escluso che venga ripreso il filo del discorso con l’agente Pablo Bentancur.