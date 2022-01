ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ramsey Juve: quando dovrebbe tornare il centrocampista. Queste le ultime novità legate al calciatore gallese

Aaron Ramsey non ha ancora iniziato il nuovo anno insieme alla Juve. Il centrocampista, ancora ai box per infortunio, era in permesso e, come appreso da Juventusnews24, dovrebbe tornare domani sera.

Il suo futuro, comunque, resta lontano da Torino. Ramsey dovrebbe lasciare il club bianconero nel mese di gennaio, con l’ipotesi Premier League sempre in auge. Il Newcastle, al momento, è la società maggiormente interessata all’ex Arsenal.