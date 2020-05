Rangnick al Milan, le condizioni: il tedesco vuole con sé Paul Mitchell

Nonostante lo scontro con Maldini, Rangnick potrebbe arrivare al Milan. Il tedesco pone alcune condizioni, tra cui la presenza di Mitchell

Lo scontro verbale con Maldini non dovrebbe precludere l’arrivo di Rangnick al Milan. Il tedesco potrebbe arrivare davvero in rossonero, ma solamente al verificarsi di alcune condizioni: tra queste c’è l’approdo in rossonero di Paul Mitchell.

Come spiega Tuttosport, il tedesco vorrebbe in toto il controllo di campo e area tecnica e per questo vorrebbe portare a Milano anche il direttore sportivo, attualmente legato alla Red Bull.