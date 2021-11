Rangnick: «Tirerò fuori il potenziale del Manchester United»

Ralf Rangnick si è presentato in qualità di nuovo manager del Manchester United: le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club

DICHIARAZIONI – «Sono entusiasta di unirmi al Manchester United e sono già focalizzato per far sì che questa sia una stagione vincente. La squadra è piena di talento e c’è il giusto mix fra giovani e giocatori esperti. Tutti i miei sforzi per i prossimi sei mesi serviranno a migliorare questi giocatori a tirar fuori tutto il potenziale che hanno, sia a livello individuale che di squadra. Oltre a questo aiuterò il club in un progetto più a lungo termine come consulente».