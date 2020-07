Ranieri: «Abbiamo vinto una battaglia, ma non la guerra» – VIDEO

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato della vittoria contro la Spal

«Abbiamo fatto gol ma dovevamo continuare a giocare. La Spal gioca bene e anche oggi è stata sfortunata. Noi dovevamo essere concentrati e umili dall’inizio alla fine. Abbiamo vinto la battaglia, ma non la guerra. Per questo dobbiamo essere ben concentrati e consci del nostro destino che non è ancora segnato».