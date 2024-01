Ranieri post Cagliari Torino: «Dietro facciamo errori evitabili»

Le dichiarazioni post partita del tecnico del Cagliari Claudio Ranieri su quella che è stata la partita di stasera contro il Torino

Claudio Ranieri ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra il suo Cagliari e il Torino nell’anticipo di oggi.

PAROLE – «Sicuramente i ragazzi erano provati ma ci capitano queste partite, come contro il Bologna quando abbiamo subito gol all’inizio. Abbiamo preso il primo gol e poi abbiamo avuto le nostre occsioni. La squadra ha un grande spirito, la squadra ha reagito. Devo ringraziare questi ragazzi che non mollano mai. Ci sta che a volte non riesci a riprenderla. Purtroppo alcune volte siamo troppo frenetici e non sereni. Dobbiamo giocare rapidamente solo negli ultimi 30 metri, sono mali sui quali stiamo lavorando per rimanere in Serie A. Difensivamente facciamo errori inspiegabili».

