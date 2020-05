Ranocchia: «Ho sempre dato tutto quello che avevo per l’Inter»

Andrea Ranocchia, difensore centrale dell’Inter, ha parlato della sua nuova iniziativa Froglife. Le ultime

Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Inter Tv, nella nuova puntata di ‘A Night Not For Everyone’, presentando la mini serie Froglife. Ecco le sue dichiarazioni.

L’INTER – «Io ho sempre dato tutto quello che avevo per l’Inter, nel bene e nel male. Ci sono voluti impegno e dedizione, la passione che ho per questi colori per uscire da quella che era diventata una situazione difficile. Io sono contento di quanto ottenuto e anche dell’affetto dei tifosi. Quello che racconto in Froglife è proprio questo: racconto le tappe della mia vita e molte riguardano l’Inter».