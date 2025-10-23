 Rapid Vienna Fiorentina, dove vederla: ecco dove seguire il match di Conference League in tv o in streaming! I dettagli
Fiorentina News

Pioli fiorentina

Rapid Vienna Fiorentina: ecco dove guardare in diretta la sfida di Conference League 2025/2026 in programma questa sera

La Fiorentina prova a rialzare la testa. Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, che ha allungato a sette le giornate consecutive senza vittorie in Serie A, la squadra viola cerca ossigeno in Europa. L’occasione arriva in Conference League, competizione che fin qui ha regalato solo sorrisi e che ora diventa il palcoscenico ideale per ritrovare fiducia.

Un campionato in salita

Il periodo in campionato è complicato: la squadra di Pioli fatica a trovare continuità, alternando buone prestazioni a blackout improvvisi. La classifica non sorride e il malumore cresce, ma l’Europa offre una via di fuga e la possibilità di invertire la rotta.

L’avversario: Rapid Vienna

Gli austriaci non sono un ostacolo semplice: squadra giovane, intensa, capace di sfruttare il fattore campo e di colpire in velocità. La Fiorentina dovrà prestare attenzione soprattutto alle ripartenze e alla fisicità degli avversari.

DOVE VEDERE RAPID VIENNA FIORENTINA

  • Orario: 18:45
  • Canale TV: Sky
  • Streaming: Sky Go, NOW
