Fiorentina News
Rapid Vienna Fiorentina, dove vederla: ecco dove seguire il match di Conference League in tv o in streaming! I dettagli
Rapid Vienna Fiorentina: ecco dove guardare in diretta la sfida di Conference League 2025/2026 in programma questa sera
La Fiorentina prova a rialzare la testa. Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, che ha allungato a sette le giornate consecutive senza vittorie in Serie A, la squadra viola cerca ossigeno in Europa. L’occasione arriva in Conference League, competizione che fin qui ha regalato solo sorrisi e che ora diventa il palcoscenico ideale per ritrovare fiducia.
Un campionato in salita
Il periodo in campionato è complicato: la squadra di Pioli fatica a trovare continuità, alternando buone prestazioni a blackout improvvisi. La classifica non sorride e il malumore cresce, ma l’Europa offre una via di fuga e la possibilità di invertire la rotta.
L’avversario: Rapid Vienna
Gli austriaci non sono un ostacolo semplice: squadra giovane, intensa, capace di sfruttare il fattore campo e di colpire in velocità. La Fiorentina dovrà prestare attenzione soprattutto alle ripartenze e alla fisicità degli avversari.
DOVE VEDERE RAPID VIENNA FIORENTINA
- Orario: 18:45
- Canale TV: Sky
- Streaming: Sky Go, NOW
Fiorentina, Konsel analizza l’avversaria di Conference: «Rapid? I viola troveranno una squadra in forte crisi. Ecco come sarà l’ambiente»
Rapid Vienna Fiorentina, Pioli: «Bisogna pensare solamente al campo. Sono certo che usciremo fuori dal momento difficile. Sul mio futuro dico che…»