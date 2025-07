Niente Juve per Rashford, accordo raggiunto con il Barcellona: le ultime

Marcus Rashford è pronto a lasciare il Manchester United: accordo raggiunto con il Barcellona, ecco la formula; tramonta la pista Juve

Marcus Rashford è pronto a iniziare una nuova avventura: sarà un giocatore del Barcellona nella stagione 2025/26. L’attaccante inglese lascerà il Manchester United dopo anni di alti e bassi, e nelle prossime ore volerà in Spagna per sottoporsi alle visite mediche di rito. A riportare per primo la notizia è stato Fabrizio Romano, secondo cui le due società hanno raggiunto un’intesa verbale per il trasferimento.

L’operazione si basa su un prestito con opzione di riscatto, anche se resta da chiarire se si tratti di una clausola facoltativa o obbligatoria. Gli ultimi dettagli saranno sistemati entro la giornata di oggi, dopo di che Rashford sarà ufficialmente atteso in Catalogna per iniziare la sua esperienza agli ordini di Hansi Flick.

Il Barcellona piazza così un colpo importante per il proprio reparto offensivo, che verrà rinforzato con un giocatore ancora nel pieno della carriera e con un bagaglio di esperienza internazionale significativo. Rashford ha vissuto una stagione complicata: dopo un avvio opaco allo United, è stato ceduto in prestito all’Aston Villa nel mercato invernale, dove ha ritrovato continuità e condizione. Con i ‘Villans’ ha messo a segno quattro reti e sfiorato una storica semifinale di Champions League, sfumata solo per la rimonta mancata contro il PSG, poi laureatosi campione d’Europa.

Con il trasferimento imminente in Liga, si chiude anche il capitolo legato alla Juventus. I bianconeri avevano mostrato un interesse concreto nelle ultime settimane, alla ricerca di un innesto di qualità per il proprio reparto avanzato. Tuttavia, dovranno ora virare su altri profili: sfumato definitivamente Rashford, resta aperta la caccia al sostituto di Kolo Muani, rientrato al PSG.

Intanto si avvicina sempre di più la conferma a Torino di Francisco Conceição: l’intesa con il Porto per il riscatto dell’esterno offensivo portoghese è ormai ai dettagli finali.