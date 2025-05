Raspadori l’arma in più di Conte per puntare allo Scudetto: in silenzio è diventato decisivo

Napoli, Raspadori è l’arma in più di Antonio Conte in questo finale di stagione: ecco come in silenzio e con pazienza ha convinto il tecnico

Giacomo Raspadori sta lasciando il segno in questo finale di stagione del Napoli: secondo la Gazzetta dello Sport in un calcio fatto di urla e protagonismi, l’attaccante è l’eccezione che conferma la regola: un gigante silenzioso che continua a lasciare il segno con eleganza e determinazione. Non chiede spazio con arroganza, ma quando parla — sul campo — lo fa con gol decisivi, come le 17 reti che hanno fatto esplodere Napoli in tre anni. La sua parabola, tecnica e simbolica, parte da Lecce e attraversa momenti iconici: la girata all’89’ contro lo Spezia nel 2022, il timbro Champions a Glasgow e Amsterdam, fino al colpo del ko con la Juve allo Stadium nel 90’. Ogni volta che Napoli ha avuto bisogno, lui ha risposto presente, con stile e senza clamore.

Anche nei momenti bui, Raspadori ha scelto la via della discrezione e del lavoro. Dopo la caduta collettiva della scorsa stagione, è ripartito in silenzio, rispettando le scelte di Conte e ritagliandosi il proprio spazio con pazienza. E quando è arrivato il suo momento, ha inciso: il gol al Venezia, la firma con la Fiorentina, l’assist a Monza per McTominay, il capolavoro balistico di Lecce che ha tenuto il Napoli avanti nella corsa scudetto.