Lecce Napoli: la coppia d’attacco Lukaku-Raspadori ha funzionato? L’analisi sulle scelte di Conte

Lecce Napoli: ecco l’analisi del tandem d’attacco azzurro nella Stagione 2024-25. Il punto sulle scelte di Antonio Conte

Nella stagione di Serie A 2024-25 che vede il Napoli in piena corsa per lo Scudetto sotto la guida di Antonio Conte, l’attacco ha potuto contare su due interpreti di rilievo come Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Ma la loro coesistenza in campo, quando impiegati insieme, è stata efficace? Si può dire che la coppia abbia “funzionato“?

Sulla carta, Lukaku e Raspadori presentano caratteristiche che possono integrarsi bene. Lukaku agisce da centravanti fisico, punto di riferimento capace di tenere palla, fare a sportellate e finalizzare. Raspadori è più una seconda punta mobile, tecnica, abile nel legare il gioco, inserirsi negli spazi e dialogare con il compagno di reparto. Questa diversità li rende potenzialmente adatti a coesistere in sistemi a due punte (come il 3-5-2 o il 4-4-2), spesso graditi a Conte.

Antonio Conte non ha sempre utilizzato i due attaccanti insieme dall’inizio, alternando moduli e interpreti. Tuttavia, specialmente nella fase cruciale della stagione, la coppia è stata schierata, anche per necessità. La scelta di puntare su di loro con un 4-4-2 nella delicata trasferta di Lecce di oggi un ulteriore segnale di fiducia.

Un esempio concreto e recente della loro efficacia da titolari si è avuto nella 28ª giornata, quando Conte li ha schierati entrambi dall’inizio nel 3-5-2 contro la Fiorentina. La partita è terminata con una preziosa vittoria per 2-1 del Napoli, e in quell’occasione sia Lukaku che Raspadori andarono a segno, dimostrando buona intesa e contribuendo in modo decisivo al successo in un momento importante della stagione. Lo stesso Raspadori, dopo quella partita, sottolineò l’importanza del lavoro di Lukaku per il suo gol.

Al di là delle statistiche individuali (con Lukaku in doppia cifra per gol e assist e Raspadori spesso decisivo anche da subentrato), la loro combinazione è vista come una delle armi importanti per la volata Scudetto. In definitiva, si può affermare che la coppia Lukaku-Raspadori nel Napoli 2024-25 ha funzionato bene quando impiegata, come dimostrato anche dalla vittoria contro la Fiorentina nell’ultima occasione in cui sono partiti entrambi titolari. L’intesa tra i due, le loro caratteristiche complementari e la fiducia mostrata dal tecnico indicano che il tandem è stato un fattore positivo e importante nella stagione di vertice del Napoli.