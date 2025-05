Tensione Lecce Napoli, annullati 700 biglietti! Non saranno fatti entrare allo stadio. Il Viminale pronto a vietare la trasferta scudetto

Come riferito su X di Giovanni Capuano, citando Il Mattino, c’è tensione in vista del match che si terrà questa sera al Via del Mare, alle ore 18, Lecce Napoli valido per la 35a giornata di Serie A.

Stando a quanto riferito, infatti, sarebbero stati annullati circa 700 biglietti acquistati dai tifosi del Napoli, che avrebbero così aggirato i divieti.

Tali tifosi, non accederanno allo stadio e il Viminale avrebbe già fatto sapere che in caso di problemi ai tifosi partenopei, sarà vietata la trasferta di Parma, l’ultima del campionato, nonché decisiva in caso di festa scudetto degli azzurri.