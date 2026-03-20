Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta

Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato delle mosse di calciomercato dei bianconeri

Fabrizio Ravanelli è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Di seguito riportate le dichiarazioni dell’ex Juventus.

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COSA SERVE PER FARE L’ATTACCANTE DELLA JUVE – «Serve fare reparto, pulire il gioco, tenere palla per far salire la squadra e finalizzare. Serve forza fisica, con qualità alla Osimhen o alla Lautaro, e una leadership forte insita nel dna, indipendentemente dai gol. Non si crea con le parole, ma con il modo di agire in partita, con il body language, volendo la palla senza nascondersi e senza paura. Serve sapere cosa fare con la palla tra i piedi»

VLAHOVIC – «Lui può stare nella Juve, ma questo dipenderà dalle strategie della società, che dovrà capire se proseguire con Vlahovic o cercare attaccanti nuovi che possano partire da zero. Dusan è stato criticato in passato: se resta e il prossimo anno “cicca” qualche partita, si creano problematiche non costruttive. Se sta bene può essere importante».

KOLO MUANI – «In Italia può fare molto bene e lo ha dimostrato, garantisce 15-20 gol stagionali: è veloce, con strappo e dribbling, lo vedrei bene. Se si pensa a Kolo Muani Osimhen, Kolo Muani Thuram o Thuram Osimhen, sono coppie che gli juventini vorrebbero».

VLAHOVIC E KOLO MUANI – «Insieme in campo non possono giocare. Più in generale, se si centra la qualificazione alla Champions, Vlahovic e Kolo Muani non bastano, serve qualcosa di più perché le partite sono tante e si deve sempre competere».

OPENDA E DAVID – «Hanno avuto difficoltà insieme a tutta la squadra: le loro prestazioni sono dovute anche a una stagione turbolenta, senza chiarezza nel sistema di gioco. Loro però hanno mostrato lacune caratteriali».

L’INTERVISTA COMPLETA DI RAVANELLI