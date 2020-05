RB Lipsia: come Nagelsmann ha stroncato il Mainz

Le mosse di Nagelsmann sono state decisive nella vittoria del Lipsia di domenica. Decisivi i movimenti di Halstenberg e Laimer

Nagelsmann è solito cambiare tante volte modulo al Lipsia nelle sue partite. Abbiamo visto i tedeschi giocare in letteralmente tutti i modi possibili. Nel trionfo contro il Mainz, il Lipsia ha giocato con un insolito 4231 super dinamico. Gli attaccanti di Nagelsmann (Werner e Nkunku per esempio), sono soliti defilarsi, mentre domenica erano molto dentro al campo.

Merito dei terzini. Halstenberg e Laimer erano in costante sovrapposizione, in tal modo i giocatori del Lipsia agivano in zone molto interne del campo, aiutati anche dal baricentro molto alto tenuto dalla squadra.