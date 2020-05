Il Lipsia di Nagelsmann è reduce da un deludente passo falso contro il Friburgo. L’ennesimo pareggio della stagione

Per il Lipsia di Nagelsmann è da incubo il ritorno in campo. Contro il Friburgo è arrivato l’ennesimo pareggio della stagione (il nono): oltre a fare scappare Bayern Monaco e Borussia Dortmund, consente al Borussia Monchengladbach di saltare al terzo posto. Inoltre, se oggi il Bayer Leverkusen dovesse vincere, sarebbe a rischio anche il quarto posto.

Il Lipsia mi ha fatto tornare la voglia di seguire il calcio. Grazie Julian #BundesligaIsBack pic.twitter.com/vydIJmpVlQ — Gian Marco Piglets (@piskeporc) May 17, 2020

Come si può vedere nel tweet sopra, contro il bunker del Friburgo il Lipsia si è ingegnato per trovare varchi. Ha creato diverse occasioni grazie a un ottimo movimento senza palla, non andando però oltre l’1-1. Una costante della stagione di Nagelsmann, condizionata da troppi falsi di questo tipo.