RB Lipsia: quale è una caratteristica di Werner

Timo Werner sta trascinando il Lipsia a suon di gol. A differenza di altri attaccanti, ama partire da una posizione defilata

Timo Werner è un attaccante piuttosto anomalo, che si è evoluto molto in questa stagione del Lipsia. Non è un classico nove, ama anzi partire da una posizione piuttosto defilata e in generale gode di tanta libertà tattica.

Un esempio nella slide sopra: è un suo movimento tipico, poiché parte decentrato sulla sinistra e attacca la zona dietro il terzino. In questo caso, raccoglie bene il filtrante di Olmo e sfiora la doppietta.