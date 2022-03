Real Madrid, accelerata per Haaland: incontro fissato con il Borussia

Il Real Madrid punta all’acquisto di Erling Haaland. In programma un incontro con il Borussia Dortmund a breve

Secondo quanto riferito da Sport, il Real Madrid sta spingendo per l’acquisto di Erling Haaland nella prossima sessione di mercato estiva. Il norvegese è l’obiettivo numero uno per l’attacco e gli spagnoli hanno in programma un incontro con i dirigenti del Borussia Dortmund.

In settimana il dg Watzke volerà verso la capitale iberica per un primo colloquio. Mossa dettata dalla volontà dei Blancos di anticipare la concorrenza, nonostante il piano iniziale fosse quello di aspettare la chiusura dell’affare ancora per un anno.