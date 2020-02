Gareth Bale in rotta con Zinedine Zidane? Non secondo l’agente del gallese, che smentisce le voci di un addio

Gareth Bale lontano dal Real Madrid? Non secondo l’agente del gallese che spegne le voci di un possibile addio sulle pagine di AS.

«Non è vero che non lo vuole. Florentino è innamorato di Bale, non è possibile ucciderlo perché se n’è andato prima dallo stadio. Chi dice che non parla spagnolo è un idiota, ama il Real Madrid, la città e la sua vita lì»