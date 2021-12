Real Madrid, Ancelotti elogia Simeone: «Continua a vincere titoli, è impeccabile»

L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha elogiato Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Atletico Madrid elogiando il collega Diego Simeone.

SIMEONE – «Ha portato il club tra i migliori in Europa, ha vinto titoli e continua a farlo in maniera impeccabile. Quello che è successo a Simeone è tutto quello che vorrebbero tutti gli allenatori: rimanere a lungo al club e lasciare il segno. Si spera che quanto successo a lui possa capitare a me di restare tanti anni nel club».