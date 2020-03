Real Madrid Barcellona, le prime pagine: «La grande occasione»

Real Madrid Barcellona, le prime pagine dei quotidiani: «La grande occasione» titola il Mundo Deportivo. E Zidane vuole una bolgia

In Italia il campionato è bloccato, ma in Spagna tutti attendono il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Si accende la sfida anche sui quotidiani iberici: «La grande occasione», titola il Mundo Deportivo.

In caso di vittoria, infatti, i blaugrana darebbero una spallata al campionato. Ma Zidane non vuole assolutamente soccombere contro i rivali storici e chiama a raccolta tutto il popolo Blancos. Ecco le prime pagine di Marca, As e Mundo Deportivo: