Real Madrid: i convocati di Xabi Alonso per il derby di Madrid contro l’Atlético. La lista completa del tecnico
Il Real Madrid si prepara a vivere uno dei momenti più intensi della stagione: il derby contro l’Atlético Madrid, in programma domani alle ore 16:15 al Santiago Bernabéu. Il tecnico Xabi Alonso, ex centrocampista dei Blancos e oggi guida della squadra, ha diramato la lista dei convocati. Una sfida che non è mai una partita come le altre, ma un appuntamento che vale prestigio, punti e supremazia cittadina.
Assenze importanti
Il Real dovrà fare a meno di tre titolari di peso: Trent Alexander-Arnold, terzino inglese celebre per la precisione nei cross; Antonio Rüdiger, difensore tedesco dalla grande forza fisica; e Ferland Mendy, terzino sinistro francese abile nelle due fasi. Tre assenze che complicano i piani difensivi di Alonso, costretto a ridisegnare la retroguardia.
Portieri
Tra i pali ci sarà il ritorno di Thibaut Courtois, portiere belga considerato tra i migliori al mondo. Con lui, l’affidabile Andriy Lunin, ucraino dalle ottime prestazioni, e il giovane Sergio Mestre, prodotto della cantera.
Difensori
Il reparto difensivo sarà guidato da Dani Carvajal, simbolo di esperienza e capitano in campo, affiancato dal brasiliano Éder Militão e dall’austriaco David Alaba, leader carismatico. Presenti anche i giovani Asencio, Álvaro Carreras, Fran García e il promettente Dean Huijsen, difensore italo-olandese di grande prospettiva.
Centrocampo
Il cuore del gioco sarà affidato a Jude Bellingham, inglese già protagonista con gol e leadership, supportato da Eduardo Camavinga, dinamico centrocampista francese, e dall’uruguaiano Federico Valverde, instancabile corridore. A completare il reparto Aurélien Tchouaméni, mediano di equilibrio, il talento turco Arda Güler e lo spagnolo Dani Ceballos, utile per qualità e visione.
Attacco stellare
In avanti, Alonso potrà contare su un reparto offensivo di altissimo livello: Vinícius Jr., brasiliano devastante nell’uno contro uno; Kylian Mbappé, stella francese e colpo dell’estate; e Rodrygo, incisivo negli spazi. Completano il reparto il giovanissimo Endrick, già attesissimo dai tifosi, oltre a Brahim Díaz, Gonzalo e il talento argentino Mastantuono.
Un derby da non perdere
Il derby di Madrid promette scintille: il Real punta sulla qualità dei suoi fuoriclasse, mentre l’Atlético di Simeone cercherà di imporre la sua solidità difensiva. Una sfida che, come sempre, andrà oltre i tre punti in palio, diventando un capitolo fondamentale della stagione.
