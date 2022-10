Real Madrid, guai per Benzema: problemi muscolari per l’attaccante

Guai fisici per Karim Benzema, fermato da un infortunio muscolare. Ecco le condizioni dell’attaccante francese

Come riferito da AS, Karim Benzema non si è allenato con il resto del gruppo del Real Madrid questa mattina.

Il francese è ancora alle prese con dei problemi muscolari che si trascina dietro ormai da diverso tempo e che gli impediranno di essere a disposizione contro il Girona. Ancelotti deve ora inventarsi una soluzione.