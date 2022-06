Real Madrid, il messaggio di Marcelo: «Chiudo con il sorriso»

Marcelo saluta i tifosi del Real Madrid con un post sui social. Il messaggio dell’esterno brasiliano su Instagram

Marcelo saluterà domani il Real Madrid. Ufficiale l’addio del brasiliano, che ha ringraziato tifosi e tutto l’ambiente madridista sui social.

IL MESSAGGIO – «Domani alle 13:00 ci sarà la cerimonia di congedo dal Real Madrid a Valdebebas. Sarà una giornata piena di emozioni ma non c’è altro modo per chiudere questa fase della mia vita se non con un sorriso sul viso e il mio cuore pieno di amore e orgoglio. Grazie a tutti per il supporto e a domani! Con tutto il cuore sarò sempre un madridista!».