Real Madrid Inter: Lukaku out ma Skriniar c’è. Ottimismo per Sanchez

L’Inter domani sera tornerà in campo a Valdebebas contro il Real Madrid per la terza giornata di Champions: out Lukaku

L’Inter quest’oggi partirà per la Spagna dove domani alle ore 21.00 affronterà il Real Madrid di Zinedine Zidane per la terza giornata di Champions League.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa nerazzurra: Skriniar sì, Lukaku no, Sanchez forse. Lukaku non si è allenato ieri ed è a forte rischio pure per domenica a Bergamo. Per Sanchez si deciderà stamattina dopo la rifinitura se portarlo quantomeno in panchina, ma le sensazioni sono positive. La nota liete per l’Inter è il recupero di Skriniar: probabile panchina, ma rientro importante.