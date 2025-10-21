Real Madrid Juve, i convocati di Tudor per la sfida: ecco la scelta su Zhegrova e Miretti e gli assenti per la trasferta di Champions League. La lista

Juventus News
La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la supersfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma domani sera al Santiago Bernabéu. Dall’elenco stilato da Igor Tudor emergono due buone notizie, ma anche la conferma di un’emergenza che costringe il tecnico ad attingere al settore giovanile.
La novità più positiva riguarda Edon Zhegrova: l’esterno kosovaro, fermato dal problema all’anca che lo aveva escluso contro il Como, è riuscito a recuperare almeno per la panchina. Il suo rientro, seppur parziale, offre a Tudor un’arma offensiva preziosa da utilizzare a gara in corso.
Sul fronte opposto, però, pesa la lista degli indisponibili. Restano a Torino Gleison Bremer, reduce dall’operazione al menisco, Juan Cabal, fermato da una lesione muscolare, e Arkadiusz Milik, ancora ai box. A questi si aggiunge Carlo Pinsoglio, che pur viaggiando con la squadra non sarà arruolabile.
Per completare il reparto portieri, Tudor ha così promosso Matteo Fuscaldo, classe 2005 della Juventus Next Gen, che affiancherà Di Gregorio e Perin come terzo estremo difensore.
