Real Madrid, la Liga è sempre più blindata: chiaro messaggio alla Juve

Real Madrid, vittoria pesantissima a Getafe: Mbappé decide nel finale e lancia un segnale alla Juventus. Per i ‘Blancos’ testa alla Champions League

Un lampo di classe, tre punti fondamentali e un messaggio diretto alla Juventus. Il Real Madrid continua a vincere e convincere: la squadra di Xabi Alonso espugna il campo del Getafe con una vittoria di misura per 1-0, firmata da Kylian Mbappé all’80’. Un successo sofferto ma prezioso, che consente ai Blancos di mantenere la vetta della Liga e di arrivare con il morale alle stelle al prossimo impegno di Champions League contro i bianconeri.

Mbappé decide la sfida e salva il Real Madrid

Il match contro il Getafe non è stato semplice per il Real Madrid, costretto a fronteggiare una squadra ben organizzata e molto aggressiva. Gli uomini di Alonso hanno faticato a trovare spazi e ritmo per buona parte della gara, ma quando la partita sembrava ormai avviata verso un pareggio, è arrivata la magia del fuoriclasse francese.

All’80’, su una palla vagante in area, Mbappé ha mostrato tutto il suo istinto da bomber, trovando la deviazione vincente che ha piegato le mani al portiere avversario. Un gol pesantissimo, che consolida il primo posto in classifica e certifica il momento d’oro del Real.

Real Madrid, primato in Liga e testa alla Champions

Con questo successo, il Real Madrid raggiunge quota 24 punti, conservando due lunghezze di vantaggio sul Barcellona in vista del prossimo “Clásico”. Ma prima del grande appuntamento di campionato, il pensiero è tutto rivolto alla super sfida europea contro la Juventus.

La squadra di Alonso, nonostante le numerose assenze in difesa – tra cui Rüdiger, Carvajal e Alexander-Arnold – ha dimostrato di saper soffrire e di poter vincere anche senza dominare il gioco. Un segnale di forza, di carattere e di mentalità da grande squadra, esattamente ciò che ci si aspetta dal Real Madrid.

Messaggio alla Juve: il Real Madrid non si ferma

Il successo di Getafe è anche un chiaro avvertimento alla Juventus di Igor Tudor, reduce dalla sconfitta contro il Como. Per i bianconeri, uscire indenni dal Bernabéu sarà un’impresa: il Real Madrid è in piena forma, trascinato da un Mbappé scintillante e da un gruppo che sembra sempre più consapevole dei propri mezzi.

Il messaggio è chiaro: il Real Madrid è pronto per la Champions e non ha alcuna intenzione di rallentare.