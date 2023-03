Real Madrid, Kroos sull'esonero di Nagelsmann: «Per un momento ho creduto che sarebbe rimasto...»

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Germania, ha parlato dell’esonero di Julian Nagelsmann dal Bayern Monaco

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Germania, ha parlato ad un podcast con il fratello Felix dell’esonero di Julian Nagelsmann dal Bayern Monaco.

PAROLE – «Se è quello che pensano sia giusto sul piano sportivo, allora va bene. Ma per un momento ho creduto che sarebbe rimasto; fino a una settimana prima lo hanno sostenuto, non è normale. Già in passato c’erano state critiche, ma questa volta tutti erano uniti a sostenerlo, soprattutto il presidente Hainer, che si è esposto come mai prima d’ora».