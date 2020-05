Real Madrid: perché Casemiro è vitale per Zidane

Casemiro è fondamentale per gli equilibri difensivi del Real Madrid. Il centrocampista brasiliano ha numeri importanti

Quest’anno, il centrocampo titolare del Real Madrid (ossia, Casemiro, Modric e Kroos) ha visto aggiungersi l’esplosione di Valverde. Per Zidane, a volte era davvero difficile lasciare fuori il centrocampista uruguagio.

Nonostante ciò, non ha quasi mai rinunciato all’importanza di Casemiro davanti alla difesa. L’ex Porto è una diga insostituibile in mezzo, compie un lavoro necessario in mezzo in fase di interdizione. Come riporta Whoscored.com, è il giocatore della Liga con più contrasti e intercetti combinati.