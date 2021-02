Real Madrid, possibile ricorso per il giallo a Casemiro: i dettagli

Il Real Madrid considera dubbio il giallo rifilato a Casemiro nel corso della gara contro l’Atalanta: sarebbe pronto il ricorso per la squalifica

Non si placano le polemiche relative a Atalanta-Real Madrid e soprattutto per il rosso sventolato in faccia a Freuler dopo il fallo su Mendy. Anche dalla parte spagnola però si alzano lamentele.

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid sarebbe pronto a fare ricorso per annullare la squalifica di Casemiro dopo il giallo. Da parte nerazzurra si è protestato anche per il mancato secondo giallo per simulazione al brasilianol