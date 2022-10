Real Madrid, pronta cerimonia in grande per il rinnovo di Vinicius

Real Madrid, Vinicius ha rinnovato il proprio contratto con il club spagnolo, che ora prepara una cerimonia in grande stile

Come riferito da As, Vinicius Junior ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid fino al 2027, con conseguente e meritato aumento di ingaggio.

L’annuncio non è arrivato perchè il club ha in mente una grande cerimonia di festeggiamento anche per altri due prolungamenti: quelli di Militao e Rodrygo. Pronta una grande celebrazione.