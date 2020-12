Real Madrid, Ramos ancora lontano dal rinnovo: PSG e Juve in agguato

Sarebbe ancora lontano il rinnovo con il Real Madrid di Sergio Ramos. Juventus, PSG e le big inglesi guardano con attenzione agli scenari sul difensore

Non c’è ancora l’accordo tra il Real Madrid e Sergio Ramos per il rinnovo di contratto. La firma sul nuovo accordo non è così vicina come paventano in Spagna nei giorni scorsi, come rivelato dal giornalista di Onda Cero, José Ramon de la Morena.

Il capitano e difensore, in scadenza a giugno, starebbe addirittura pensando di andarsene dal Real e le offerte non gli mancherebbero. Ramos sarebbe nel mirino di PSG, Juventus e di alcune big inglesi.