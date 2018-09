Da Cristiano Ronaldo a Mariano Diaz, nel segno del 7: il terzo gol del Real Madrid è una perla dello spagnolo

Un Real Madrid stratosferico quello che si è trovata davanti la Roma di Eusebio Di Francesco. Un segnale forte per tutti quelli che pensavano alla fine di un’era dopo l’addio di CR7. Tre gol di rara bellezza, con la punizione di Isco ad aprire le danze, seguito dal fulmine di Bale e concluso dalla magia di Mariano Diaz. Che guarda caso, ha ereditato un numero da niente: proprio il 7 del portoghese ora alla Juventus. E chissà che da oggi in poi in quel di Madrid non si parlerà di MD7. L’azione sembra la fotocopia del gol di Cristiano Ronaldo contro la Roma nel 2016: palla ricevuta da Marcelo, Manolas saltato e botta a giro a superare Olsen. Dopo 21 gol in Ligue1 con il Lione, l’ex canterano è pronto a prendersi il Real Madrid.