Real Madrid, sfida alla Juve per il gioiellino Aouar

Anche il Real Madrid ha messo gli occhi addosso ad Aouar, che piace da tempo alla Juve. Le ultime dal mercato

Aouar si è reso protagonista di un’ottima stagione e messo in mostra nelle final eight di Champions League. Sul giocatore del Lione c’è infatti l’interesse di vari club, tra cui la Juve, ma non solo.

Secondo il Mundo Deportivo, anche il Real Madrid ha messo gli occhi sul giocatore francese. Il club vuole ricostruire la linea mediana e il classe ’98 potrebbe essere il profilo ideale, anche se i blancos vogliono prima capire le richieste del Lione