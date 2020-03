Real Madrid, si va avanti con Zinedine Zidane

Zinedine Zidane rimane al Real Madrid. Dalla Spagna sono sicuri, l’allenatore francese non si lascerà i Blancos

Il Real Madrid vuole ancora Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico AS, le merengues non vogliono privarsi del tecnico francese anche in una stagione che probabilmente sarà senza trofei.

Si andrà dunque avanti con Zizou, anche senza titolo e Champions League. A quanto pare l’allenatore transalpino e la dirigenza stanno già organizzando la prossima stagione: allontanate dunque le voci di mercato che vedevano coinvolto il tecnico.