Il Real Madrid recupera il proprio capitano. Sergio Ramos sarà in campo contro il Borussia Monchengladbach in Champions League

Buone notizie per Zinedine Zidane in vista dell’impegno del Real Madrid in Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

Per la sfida più importante della stagione, infatti, il tecnico francese potrà contare su Sergio Ramos che ha recuperato pienamente dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi in queste settimane.