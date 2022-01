ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Real Madrid, trionfo in Supercoppa: steso l’Athletic Bilbao. Decidono il gol di Modric e il rigore di Benzema

Il Real Madrid trionfa allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad aggiudicandosi come da pronostico la Supercoppa spagnola in finale contro l’Athletic Bilbao.

Decidono il gol di Modric nel primo tempo e il rigore realizzato da Benzema ad inizio ripresa. Ma grande merito anche a Courtois che ha neutralizzato un rigore. Primo trofeo stagionale per il Blancos di Ancelotti (21esimo titolo per il tecnico) che avevano eliminato in semifinale il Barcellona.