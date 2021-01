Real Madrid, Zidane: «Mi aspetto tre rinnovi»

Zidane, allenatore del Real Madrid, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Sergio Ramos, Modric e Vazquez: le sue parole

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha fatto il punto sul futuro di Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vazquez.

«Voglio che tutti e tre risolvano quanto prima la loro situazione contrattuale. Non voglio che il loro futuro sia lontano dal Real, anche se nel calcio non sai mai cosa possa succedere. Ramos come Cristiano Ronaldo? Vedremo cosa succederà. Ramos adesso è qua e domani abbiamo una partita importante».