Il Real Madrid ha deciso di far diventare lo stadio Bernabeu un enorme magazzino per l’emergenza Coronavirus – VIDEO

Il Real Madrid ha deciso di far diventare lo stadio Bernabeu in un enorme magazzino per l’emergenza Coronavirus. Il club spagnolo che si dimostra campione anche di solidarietà.

Tutti i campioni dei Blancos in prima linea si mostrano solidali con l’idea del club, e non poteva mancare il tecnico degli spagnoli, Zinedine Zidane. Il mondo del calcio fa squadra per combattere il Coronavirus.