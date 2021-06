Record d’imbattibilità Italia: 1.144 minuti senza subire gol

L’Italia fatica contro l’Austria ma riesce a trovare almeno l’ennesimo record del suo fantastico periodo. Gli azzurri, infatti, non subiscono gol da 1.114 minuti come mai nella loro storia.

Una grandissima striscia senza subire reti quella azzurra che coronano un periodo davvero dorato anche con il record di Pozzo agganciato da Mancini con 30 gare senza mai perdere ma con la voglia di allungare questo trend.

1,144 minutes and counting …

This is now the longest streak without conceding a goal in Italy's history 😳🇮🇹 pic.twitter.com/3iBBsJQZSu

— ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2021