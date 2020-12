Reggina, Baroni in pole per sostituire Toscano: le ultime

Marco Baroni è il candidato numero uno per sostituire l’esonerato Domenico Toscano sulla panchina della Reggina: incontro con l’ex Frosinone

Marco Baroni è il candidato principale per succedere a Domenico Toscano sulla panchina della Reggina. Dopo la sconfitta di ieri contro il Venezia, il presidente Gallo ha infatti annunciato l’esonero dell’allenatore e il contestuale affidamento della squadra a Gianluca Falsini, allenatore della Primavera.

Come riporta Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore, la dirigenza della Reggina incontrerà Baroni per provare a trovare un accordo sia dal punto di vista economico che per quel che riguarda il progetto che il club intende portare avanti.