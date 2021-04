Reggina, Denis: «Qui mi sento a casa, ci resterei per sempre»

German Denis ha lanciato segnali d’amore alla Reggina e a Reggio Calabria

German Denis, attaccante della Reggina, sulle pagine del Corriere dello Sport dichiara amore eterno al club calabrese e alla città di Reggio Calabria.

«Io resterei per sempre a Reggio Calabria. Con la mia famiglia ci sentiamo a casa. Quando smetterò di giocare, vedremo. Mi piacerebbe rimanere in questa squadra per insegnare calcio ai bambini. Penso di essere nelle condizioni di trasferire loro la mia esperienza e lo speciale rapporto con il calcio».