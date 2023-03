Reggina, Inzaghi: «Non ci sono scusanti, sono molto arrabbiato»

Le parole di Filippo Inzaghi dopo la sconfitta della Reggina: «Ci prendiamo le critiche e i fischi, non mi è piaciuto l’atteggiamento»

Filippo Inzaghi ha parlato dopo la pesante sconfitta della Reggina nell’ultimo turno di Serie B contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

«Oggi non ci sono scusanti, avevamo riposato, abbiamo avuto i tifosi dalla nostra parte, avevamo lo stadio pieno. Non è tempo delle chiacchiere, da oggi dirò alla squadra che dobbiamo considerarci a zero punti in classifica. Ci prendiamo le critiche e i fischi e dobbiamo riprendere a fare quello che sappiamo fare, ci dispiace per la gente e per la società. Sono preoccupato, ma dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto in precedenza. Si ripetono determinate circostanze, subiamo gol al primo tempo e non riusciamo a segnare quando abbiamo le occasioni. C’è da lavorare in questo senso. Sono molto arrabbiato, le critiche oggi sono giuste. Non mi è piaciuto l’atteggiamento, non abbiamo rincorso, non abbiamo messo grinta. Qualcosa bisogna fare, vedremo cosa cambiare, se interpreti o modulo».