Reggina, tolto il giorno di riposo e squadra in ritiro. Su Inzaghi...

La Reggina è entrata in un tunnel senza fine e la società ha deciso di annullare il giorno di riposo e far allenare la squadra di Inzaghi.

Sette partite perse nelle ultime otto (c’è da recuperare la partita col Perugia) e una caduta libera alla quale l’allenatore non riesce a porvi un freno. Al momento resta in sella alla panchina ma indubbiamente dovrà cambiare il trend per uscire dalla crisi.