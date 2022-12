Reichart: «La Superlega è ancora viva»

Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 a supporto della Superlega, ha risposto alle parole dell’avvocato della Corte di Giustizia Europea

Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 a supporto della Superlega, ha risposto alle parole dell’avvocato della Corte di Giustizia Europea. Le sue dichiarazioni riprese da Marca:

POSIZIONE DI AGNELLI – «Avrebbe voluto essere qui».

MESSAGGIO AI CLUB – «Non escludiamo niente e nessuno. I club hanno capito che questo caso può cambiare il sistema sportivo in Europa. È incredibile che lo sport sia fuori dalla legge sulla concorrenza. Non può essere che le squadre debbano correre con tutti i rischi e loro con niente. Incredibile che ci siano club che partecipano a competizioni chiuse o quasi come l’Eurolega e dicono che la Superlega è esclusiva, quando non è così. Oggi è un progetto europeista».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24