Rennes: dopo il licenziamento del presidente, proposto contratto a Wenger

Arsene Wenger torna in Francia? Contatti fra il Rennes e l’ex manager dell’Arsenal: le ultime sull’offerta dei transalpini

Il caos in casa Rennes potrebbe favorire il ritorno in Francia di Arsene Wenger. Il club francese ha licenziato il presidente nonché direttore generale Letang dopo l’acquisto di Nzonzi e soprattutto la trattativa segreta col Real Madrid per la cessione di Camavinga.

Secondo quanto riportato da ESPN, il Rennes avrebbe proposto a Wenger un contratto da manager con pieni poteri sull’area sportiva.