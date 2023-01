Retroscena Tadic, la Roma aveva già chiuso per l’attaccante dell’Ajax

Clamorosa indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport che riguarda la Roma e Tadic, secondo cui l’attaccante aveva già accettato l’offerta giallorossa

Il no di Zaniolo alla cessione in Premier League, per il momento però, ha fatto saltare tutto e la tensione tra Mou e la società è nata proprio per questo. L’attaccante dei lancieri poteva rappresentare un rinforzo importante e a basso costo viste anche le agevolazioni del Decreto Crescita. Colpo soltanto rimandato? Tutto dipende da Zaniolo.