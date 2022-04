Retroscena Vlahovic: Conte voleva portarlo all’Inter. Oggi il serbo sarà avversario con la maglia della Juventus

Oggi è il grande giorno: Juventus e Inter sono pronte a scendere in campo in un derby d’Italia la cui posta in palio è davvero altissima. In ballo ci sono le speranze dei rispettivi club.

La partita, nel recente passato, si è giocata anche sul mercato, con Vlahovic protagonista. Come riportato dal Corriere dello Sport, il serbo era l’attaccante che Conte aveva chiesto a Zhang nell’estate del 2020 nel caso in cui Lautaro fosse partito in direzione Barcellona. Un sogno che, come è noto, è rimasto irrealizzato.